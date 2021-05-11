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Собянин утвердил проект благоустройства территории у ж/д станции Мещерская

14:30
  • вторник
  • 11 мая 2021

Реконструкцию завершат до конца года

Реконструкцию станции "Мещерская" Киевского направления Московской железной дороги (а также МЦД-4) завершат в 2021 году. Проект благоустройства прилегающей территории утвердил своим постановлением мэр столицы Сергей Собянин.
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"В результате на Киевском направлении МЖД появится еще один современный городской вокзал с двумя пассажирскими платформами, подземным кассовым вестибюлем, турникетной зоной, лифтами и эскалаторами для выхода к поездам", - сообщили в пресс-службе мэра. Отмечается, что проект благоустройства затрагивает также участок Киевского направления МЖД между МКАД и Очаковским путепроводом.

В плане, в частности, предусмотрено переустройство старого автомобильного тоннеля в створе Новомещерского проезда в пешеходный. Это сделает прогулки в Мещерский парк более комфортными и безопасными для жителей Солнцева. А для автомобилей будет построен новый путепровод тоннельного типа – параллельно существующему.

Будет реконструирован и пешеходный переход через пути. Его совместят с кассовым вестибюлем станции, с выходами к проектируемому проезду №68 и улицам Домостроительная и Матросова. Еще два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути появятся в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД - в створе Очаковского путепровода. Рядом со станцией появятся станции велопроката и парковки велосипедов, такси и личного автотранспорта. А вдоль улицы Матросова, Новомещерского проезда, 1-го Дачно-Мещерского проезда и Проектируемого проезда №2213 проложат велосипедные дорожки.

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