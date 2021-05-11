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Сергей Собянин учредил памятный знак "80 лет Битвы за Москву"

14:31
  • вторник
  • 11 мая 2021

Вручение памятных знаков планируют закончить к декабрю

Сергей Собянин учредил памятный знак "80 лет битвы за Москву", сообщили в пресс-службе мэра столицы.
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"Правительство Москвы учредило памятный нагрудный знак "80 лет битвы за Москву". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказано в сообщении.

Предполагается, что памятным знаком наградят всех здравствующих участников обороны города – более трех тысяч человек. При этом лишь 1075 из них проживают в Москве, остальные – в других регионах страны или даже в иностранных государствах.

Нагрудный знак изготовят из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака изобразят три танка и шеренги советских воинов, идущие в атаку с винтовками с примкнутыми штыками на фоне Кремлевской стены со Спасской башней, флаг СССР, пролетающие над ними три самолета. В верхней части знака будет сделана надпись "Битва за Москву", а нижнюю часть украсит лавровая ветвь. Также на оборотной стороне знака будет надпись "80 лет память и слава! 1941-2021". На колодке нагрудного знака будет изображено число 80.

"Завершить вручение памятных знаков "80 лет битвы за Москву" планируется в декабре 2021 года - к 80-й годовщине контрнаступления советских войск, положившего начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны", - добавили в сообщении.

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