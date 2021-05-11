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Назван расширенный состав сборной России по футболу на Евро-2020

14:37
  • вторник
  • 11 мая 2021

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля

Пресс-служба сборной России по футболу огласила расширенный состав команды для участия в подготовке к грядущему чемпионату Европы.
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В него вошли вратари Антон Шунин, Матвей Сафонов, Андрей Лунев и Юрий Дюпин, защитники Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Илья Самошников, Андрей Семенов, Федор Кудряшов.

Полузащитники: Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Денис Макаров. Нападающие: Артем Дзюба, Александр Соболев, Антон Заболотный.

Был составлен и список резерва, туда попали семь игроков. Это Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Даниил Лесовой, Юрий Газинский, Резиуан Мирзов и Федор Смолов.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его отложили на год. При этом название Евро-2020 было сохранено. Состоится турнир в период с 11 июня по 11 июля. Соперниками России в группе B будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Санкт-Петербург примет семь встреч первенства - шесть на групповом этапе и четвертьфинал.

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