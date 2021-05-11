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В Испании женщина умерла от COVID-19 после прививки Pfizer

15:23
  • вторник
  • 11 мая 2021

Антител в ее крови не нашли

Как сообщил во вторник портал elindependiente.com, в Испании после получения обеих доз вакцины от коронавируса Pfizer скончалась 84-летняя женщина.
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Уточняется, что прививку ей сделали еще в начале года в Витории. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Сначала болезнь протекала без симптомов, но вскоре состояние пациентки резко ухудшилось. Антител в ее крови не обнаружили.

В настоящее время правительство Страны басков собирает информацию о случившемся, официальных комментариев от властей пока не последовало.

Согласно актуальным данным, обе дозы прививок от COVID-19 в Испании получили уже 6,2 миллиона человек. Всего в стране проживают 47 миллионов.

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