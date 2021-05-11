Бывший Лопес отреагировал на ее совместный отдых с Аффлеком

Бывшие возлюбленные провели уикенд вдвоем
Дженифер Лопес после расставания со своим женихом Алексом Родригесом подарила поклонникам новый повод для сплетен. Звезда отправилась на отдых вместе с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком.
На днях Лопес и Аффлек решили вдвоем отдохнуть на одном из фешенебельных курортов Монтаны. Бывшие возлюбленные провели выходные в одном из лучших отелей на территории Йеллоустонского национального парка, после чего поехали в особняк Лопес, передает "СтарХит".
Бывший жених актрисы Алекс Родригес весьма эмоционально отреагировал на известие о возможном романе экс-возлюбленной. "Он действительно думал, что они смогут поработать над своими отношениями и воссоединиться. Он связывался с Джей Ло, пытаясь встретиться с ней, но она не захотела поддерживать эту беседу", - рассказали его друзья.
Что касается поклонников звезды, то они поддержали Лопес и порадовались возможному воссоединению пары. "Так и надо, молодец Джей!"; "Беннифер возвращаются! Это событие мирового масштаба!" - написали комментаторы.
Лопес и Аффлек встречались в начале нулевых и считались одной из самых ярких пар Голливуда. В 2003 году влюбленные даже хотели пожениться, но отменили церемонию в последний момент. При этом артистам удалось сохранить хорошие отношения – они никогда не отзываются друг о друге плохо и поддерживают общение.
Дженифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений. Поклонники артистки полагают, что пара распалась из-за неверности спортсмена.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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