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Бывший Лопес отреагировал на ее совместный отдых с Аффлеком

15:51
  • вторник
  • 11 мая 2021

Бывшие возлюбленные провели уикенд вдвоем

Дженифер Лопес после расставания со своим женихом Алексом Родригесом подарила поклонникам новый повод для сплетен. Звезда отправилась на отдых вместе с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком.

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На днях Лопес и Аффлек решили вдвоем отдохнуть на одном из фешенебельных курортов Монтаны. Бывшие возлюбленные провели выходные в одном из лучших отелей на территории Йеллоустонского национального парка, после чего поехали в особняк Лопес, передает "СтарХит".

Бывший жених актрисы Алекс Родригес весьма эмоционально отреагировал на известие о возможном романе экс-возлюбленной. "Он действительно думал, что они смогут поработать над своими отношениями и воссоединиться. Он связывался с Джей Ло, пытаясь встретиться с ней, но она не захотела поддерживать эту беседу", - рассказали его друзья.

Что касается поклонников звезды, то они поддержали Лопес и порадовались возможному воссоединению пары. "Так и надо, молодец Джей!"; "Беннифер возвращаются! Это событие мирового масштаба!" - написали комментаторы.

Лопес и Аффлек встречались в начале нулевых и считались одной из самых ярких пар Голливуда. В 2003 году влюбленные даже хотели пожениться, но отменили церемонию в последний момент. При этом артистам удалось сохранить хорошие отношения – они никогда не отзываются друг о друге плохо и поддерживают общение.

Дженифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений. Поклонники артистки полагают, что пара распалась из-за неверности спортсмена.

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