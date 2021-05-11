Госдума проголосовала за денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Переговоры с королевством ни к чему не привели

На заседании во вторник Государственная дума России проголосовала за расторжение соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, передает "Интерфакс".

Прежде стало известно о проведенных российской стороной нескольких раундах переговоров с министерством финансов королевства. Речь шла о потенциальных изменениях в соглашение. Голландской стороне предложили условия, которые ранее уже были согласованы с Люксембургом, Кипром и Мальтой. Успехом переговоры не увенчались.

Как отметили в российском Минфине, существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, при этом в России соответствующая ставка в разы выше.

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