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Меган Маркл возмутила британцев своей расточительностью

15:29
  • вторник
  • 11 мая 2021

Пользователи интересуются, кто платит за все украшения

Герцогиня Сассекская в очередной раз возмутила пользователей сети. Меган Маркл записала видеообращение для онлайн-мероприятия Vax Live. В видео, которое транслировалось на американском телевидении, супруга принца Гарри рассказала о влиянии пандемии коронавируса на женщин.
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Однако отнюдь не содержание речи Маркл привелкло внимание британцев, а также пользователей Сети из других стран. Их возмутил внешний вид герцогини Сассекской – точнее, стоимость наряда и украшений, которые выбрала она для своего выступления.

Красное платье бренда Carolina Herrera с цветочным принтом британской издание The Daily Mail оценило в 1200 фунтов стерлингов (125 тысяч рублей). Часы ювелирного дома Cartier, которые 39-летняя Маркл выбрала в качестве украшений, стоят 17,8 тысячи фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). А браслеты того же бренда оцениваются в 5 тысяч и 2360 фунтов стерлингов (516 и 168 тысяч рублей). Самым скромным украшением оказалось колье герцогини - ожерелье марки Awe Inspired оценили всего в 102 фунта стерлингов (10 тысяч рублей).

Читатели британского издания возмутились подобным расточительством. По их мнению, дорогие вещи не делают Маркл королевской особой. Британцы считают, что герцогиня выглядит нелепо и интересуются – а кто платит за все эти украшения?   

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