Постпред США назвал одну из тем встречи Путина с Байденом

Саммит может состояться летом в европейской стране

Постоянный представитель Соединенных Штатов по вопросам разоружения Роберт Вуд заявил, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе потенциальной личной встречи могут обсудить тему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также проблемы безопасности.

"Мы готовимся к этим обсуждениям", - подчеркнул Вуд, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон стремится сузить повестку переговоров в вопросе стратегической стабильности. "Мы предлагаем рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности всех без исключения факторов", - заметил глава МИД.

13 апреля Путин и Байден поговорили по телефону. Американский президент предложил российскому коллеге летом встретиться лично в Европе. В настоящее время детали саммита прорабатываются. Точное время и место пока не определены.

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