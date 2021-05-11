ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росгвардия: стрелявший в Казани владел оружием законно

15:27
  • вторник
  • 11 мая 2021

Оно было выдано ему в соответствии с действующим законодательством

В Росгвардии подтвердили, что мужчина, устроивший во вторник утром стрельбу в казанской школе, владел оружием на законных основаниях.

Число погибших в результате нападения на школу в Казани выросло до девяти
"Тяжёлые огнестрельные ранения": Мишустину доложили о пострадавших в Казани

"Мы подтверждаем информацию о том, что задержанный на законных основаниях владел оружием. Оно было выдано в соответствии с действующим законодательством", - сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

При этом он не стал уточнять марку оружия, и было ли оно задействовано в совершении преступления, сославшись на то, что расследование уголовного дела продолжается.

Грибакин также сообщил, что Росгвардия выполнит поручение президента России о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия.

"Поручение будет выполнено, в том числе совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами", - заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после ЧП в школе в Казани.

"Отдельное поручение [президентом] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - сказал представитель Кремля.

По последним данным, жертвами трагедии стали девять человек. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Видео: устроивший стрельбу в казанской школе назвал себя "богом"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Обстановка у школы в Казани, где произошла стрельба
Обстановка у школы в Казани, где произошла стрельба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.