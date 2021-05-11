Росгвардия: стрелявший в Казани владел оружием законно

Оно было выдано ему в соответствии с действующим законодательством

В Росгвардии подтвердили, что мужчина, устроивший во вторник утром стрельбу в казанской школе, владел оружием на законных основаниях.

"Мы подтверждаем информацию о том, что задержанный на законных основаниях владел оружием. Оно было выдано в соответствии с действующим законодательством", - сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

При этом он не стал уточнять марку оружия, и было ли оно задействовано в совершении преступления, сославшись на то, что расследование уголовного дела продолжается.

Грибакин также сообщил, что Росгвардия выполнит поручение президента России о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия.

"Поручение будет выполнено, в том числе совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами", - заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после ЧП в школе в Казани.

"Отдельное поручение [президентом] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - сказал представитель Кремля.

По последним данным, жертвами трагедии стали девять человек. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

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