Число погибших в результате нападения на школу в Казани выросло до девяти

Семеро из них - дети

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил новые данные о погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани.

"Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек", - приводит его слова ТАСС.

Инцидент произошел утром во вторник. 19-летний юноша Ильназ Галявиев ворвался в здание и открыл стрельбу. Сообщалось о 21 пострадавшем. Поступала также информация о том, что шестеро находятся в реанимации. Правоохранительные органы пока не раскрывают данные, из какого именно оружия велась стрельба. Сам Галявиев на допросе назвал себя "богом", добавив, что "всех ненавидит".

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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