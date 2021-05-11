МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российская граница нарушена не была

Как сообщила во вторник пресс-служба Северного флота, российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион", - уточнили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Там добавили, что государственная граница России нарушена не была.

Прежде 11 мая Министерство обороны распространило кадры обнаружения над нейтральными водами Черного моря воздушных целей, которые приближались к государственной границе России. Это были самолеты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции. Их сопроводили Су-27.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram