Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Карат"

Завод был основан в 1934 году

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу плавленых сыров "Карат", об этом сообщили по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы.

Теперь Московский завод плавленых сыров "Карат" получит статус промышленного комплекса, что даст ему право рассчитывать на некоторые налоговые льготы, предусмотренные столичным законодательством.

"Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%. Распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэра.

Завод "Карат" был основан в 1934 году, производство располагается в Бутырском районе по адресу: ул. Руставели, д. 14, стр. 11.

"В 1960 году на предприятии была разработана рецептура популярного плавленого сырка "Дружба", которая за 60 лет кардинально не менялась: его производят из твердого сыра, свежего творога, сливочного масла и свежих сливок. Сегодня "Карат" входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России и успешно конкурирует с иностранными брендами Hochland и President", - отметили в сообщении.

Ежегодно завод производит порядка 20 тысяч тонн продукции, 94,5% которой распределяются по стране. В Москве остается 4,4%, а остальное экспортируется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

На сегодняшний день на заводе работают 639 человек, в среднем зарплата составляет 74 тысячи рублей в месяц. Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 0,75 га, площадь капитальных объектов - 18,5 тыс. кв.м. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 57 миллионов рублей.

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