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Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу "Карат"

16:26
  • вторник
  • 11 мая 2021

Завод был основан в 1934 году

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу плавленых сыров "Карат", об этом сообщили по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы.

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Теперь Московский завод плавленых сыров "Карат" получит статус промышленного комплекса, что даст ему право рассчитывать на некоторые налоговые льготы, предусмотренные столичным законодательством.

"Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой инновационной компании будет снижена до 12,5% вместо стандартных 17%. Распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе мэра.

Завод "Карат" был основан в 1934 году, производство располагается в Бутырском районе по адресу: ул. Руставели, д. 14, стр. 11.

"В 1960 году на предприятии была разработана рецептура популярного плавленого сырка "Дружба", которая за 60 лет кардинально не менялась: его производят из твердого сыра, свежего творога, сливочного масла и свежих сливок. Сегодня "Карат" входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России и успешно конкурирует с иностранными брендами Hochland и President", - отметили в сообщении.

Ежегодно завод производит порядка 20 тысяч тонн продукции, 94,5% которой распределяются по стране. В Москве остается 4,4%, а остальное экспортируется в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

На сегодняшний день на заводе работают 639 человек, в среднем зарплата составляет 74 тысячи рублей в месяц. Площадь земельного участка, занимаемого предприятием, составляет 0,75 га, площадь капитальных объектов - 18,5 тыс. кв.м. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 57 миллионов рублей.

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