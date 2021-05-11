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СБУ устроила обыск в доме лидера оппозиционной партии Медведчука

16:00
  • вторник
  • 11 мая 2021

Территория оцеплена спецназом

Обыск в доме лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука проводят сотрудники Службы безопасности Украины. Об основаниях для подобных действий СБУ информации нет. По данным украинских СМИ, в этом помещении политик с семьей проживает временно, пока в основном доме на окраине Киева идет ремонт.
Служба безопасности Украины допросила Медведчука

Как сообщается, территория оцеплена бойцами спецподразделения "СБУ Альфа". Ранее полиция и сотрудники прокуратуры провели серию обысков в охранной фирме "Шторм", которую связывают с семьей Медведчука. Силовики обосновали свои действия фактом "самовольного занятия земельного участка на острове" и снесли прилегающий к территории фирмы забор.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц. Причина - расследование уголовного дела о "финансировании терроризма", передает РИА Новости.

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