Посольство США выразило соболезнования после стрельбы в Казани

Слова поддержки направила и канадская дипмиссия
Американское посольство в России выражает искренние соболезнования по погибшим во время стрельбы, случившейся утром во вторник в школе в Казани. Об этом в Twitter написала пресс-атташе посольства Соединенных Штатов Ребекка Росс.
"Мы глубоко опечалены сегодняшней трагедией со стрельбой в Казани и утратой такого количества невинных жизней", - сказано в сообщении.
Слова поддержки семьям погибших и пострадавших направило также посольство Канады. Там заявили, что шокированы "зверским нападением" и выражают глубочайшие соболезнования.
Во вторник в школе № 175 устроил стрельбу бывший ученик. Погибли девять человек, 20 пострадали. Сам нападавший задержан, на допросе он заявил, что считает себя "богом" и "всех ненавидит".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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