Жертвами крупной аварии в Курганской области стали пять человек

Еще пятеро пострадали

В Курганской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля Audi. В результате аварии погибли пять человек и еще пятеро пострадали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы региона, в микроавтобусе находились восемь человек, из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Кроме того, погиб водитель легкового автомобиля, пассажирка получила ранения.

Четверо пострадавших находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация одного из них в больницу Кургана.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

ДТП произошло 11 мая на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган. В Курганской области развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в аварии.

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