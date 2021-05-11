ФСБ сняла режим контртеррористической операции в Казани

В результате стрельбы в школе погибли девять человек

Введенный после стрельбы в школе в Казани режим контртеррористической операции снят, передает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности по Татарстану.

Уточняется, что действовал он в пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи - Мамадышский тракт - Магистральная - Хайдара Бигичева.

"В пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменен", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел утром во вторник. Стрельбу в школе №175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который раньше там учился. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, 21 человек пострадал. Нападавший задержан.

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