Собянин пригласил жителей города проверить здоровье в павильонах "Здоровая Москва"

В медпунктах можно пройти вакцинацию от COVID-19

Павильоны "Здоровая Москва" вернулись в столичные парки. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Всего таких медпунктов - 46. В них можно бесплатно проверить своё здоровье. Если в ходе обследования будут выявлены какие-то отклонения, с пациентом свяжутся врачи телемедицинского центра. Они помогут записаться в поликлинику и будут сопровождать до постановки диагноза. Также в павильонах можно сделать и прививку от COVID-19.

Это мобильная поликлиника, территория парка - огромная зона ожидания. Что важно в условиях пандемии. А визит к врачу можно совместить с прогулкой. Так сделал и актёр Дмитрий Певцов. Перед диспансерным осмотром - небольшие формальности. Прохождение осмотра не оставило надежды поклонникам на автограф-сессию. Очередей нет. Все четко и быстро.

"Маршрутный лист может отличаться в зависимости от пола и возраста пациента", - рассказала Анастасия Траценко, заместитель главного врача по профилактике ГП № 191.

Все кабинеты - их немного, всего 12 - соответствуют современным стандартам. Дополнительное оборудование помогает проводить исследования по ключевым показателям. Например, уровень холестерина и глюкозы помогут распознать диабет и проблемы с сердцем. Масса тела - тоже важный фактор в показателях здоровья.

С 11 мая скрининг можно пройти в любом из 46 "павильонов здоровья". Для прохождения обследования достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС или быть прикрепленным к московской поликлинике. Никакой предварительной записи. В этом году программу диспансеризации обновили и усложнили.

"Сделали более насыщенной программу исследований. Больше аппаратуры, больше возможностей и, самое главное, если вы сходите, и у вас какой-то предварительный диагноз появится, вас уже не бросят. Вас сразу запишут в электронную медкарту, возьмут на контроль в телемедицинский центр и специально будут сопровождать до получения окончательного диагноза и назначения уже препаратов, лекарств и так далее", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В павильонах открыты кабинеты доврачебного осмотра, процедурный кабинет, 2 кабинета врача-терапевта, акушера.

Медпункты открыты с восьми утра до восьми вечера. Оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, спирографами, пульсоксиметрами и другим медицинским оборудованием, которое позволяет пройти большинство обследований, включённых в программу диспансеризации, а также ряд дополнительных процедур по назначению врача, в том числе вакцинацию от COVID-19.

В 2019 году 430 тысяч москвичей прошли медицинские обследования. И чтобы не пропустить изменения в состоянии здоровья, они приходят снова.

- Это общая проверка здоровья, выяснились различные моменты, которые здесь же предлагают решить и дообследовать в случае необходимости.

"Я в позапрошлом году был - то же самое. У меня нашли камни, они были в желчном пузыре. Оперативно пошел, сделали операцию. То есть если бы я не пришел сюда, я бы так и ходил, не знал", - заявил Владимир Цзян, посетитель павильона "Здоровая Москва".

Женщины задержатся на час, мужчины могут уложиться в 40 минут. Базовые программы зависят от возрастной категории. Дмитрий Певцов даже время засёк.

"Вот я реально засёк время - 40 минут. За 40 минут меня обследовали на наличие четырех самых распространённых заболеваний. Мужики, идите, обследуйтесь!" – призвал актер Дмитрий Певцов.

Выявление заболеваний на раннем этапе. В этом году пациентов после первичного осмотра передают врачам телемедицины, которые не только помогут пройти специалистов в поликлинике, но и ведут каждого пациента до постановки диагноза и назначения лечения.

Анастасия Мартынова, Александра Панина, Владимир Черных, Андрей Корнилов, Илья Ушаков, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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