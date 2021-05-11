Что известно о подростке, устроившем стрельбу в казанской школе

Преподаватели описывают его как тихого и спокойного молодого человека

Семеро детей и двое взрослых стали жертвами стрельбы в Татарстане. 18 учеников казанской гимназии госпитализированы, дети получили огнестрельные ранения. Соболезнования в связи с трагедией родным погибших и пострадавших выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. Слова сочувствия высказал Евросоюз и посольство США в России. Завтра в республике объявлен траур.

- Ау, господи, господи, господи! Там стреляют.

На этих кадрах, снятых очевидцами из соседнего дома, предположительно, зафиксированы первые минуты трагедии. На видео слышны крики. Выстрелы. Видно, как дети и учителя, чьи классы находятся на первом этаже, вылезают из окон и что есть силы бегут через футбольное поле. Подальше от школы, где в этот момент продолжается стрельба.

- Пожалуйста, помогите. Вызовите кого-нибудь.

Детям помогают перебраться через забор очевидцы. В этот момент к главному входу школы уже приезжают первые наряды полиции и Росгвардии. Вахтер, которая дежурила на входе в гимназию, успевает нажать тревожную кнопку. Туда же бегут и родители детей. Большинство живет неподалеку.

- Выпустите моего ребёнка! Выпустите моего ребенка.

Полицейского оцепления ещё нет. И кое-кому из родителей удается проникнуть на территорию школы в поисках своих детей. Со двора она выглядит вот так. Разбитые окна. Осколки рам и стёкол на асфальте. А это уже кадры, сделанные внутри гимназии.

- Мы заходим, там ужасный дым и просто люди лежат.

В момент нападения в здании находилось около восьмисот человек. Услышав взрыв и выстрелы, многие успели выбежать на улицу. Те, у кого такой возможности не было, закрылись в классах. Вот как эти страшные минуты ожидания описывает одна из учениц казанской гимназии.

"К нам в класс забежала учительница и быстро закрыла класс. Потом она объяснила, что произошло. То, что в школу зашли люди с дробовиком. Потом директриса по громкой связи объявила, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо. Мы закрылись. Сели в угол класса. У многих детей была истерика. Послышались 13-15 выстрелов. Потом минут через 20, может даже меньше, нам начали стучаться в кабинет. Оказалось, что это полиция и нас вывели", - рассказала школьница.

Детей эвакуируют оперативно. Часть выводят через запасные выходы. Кого-то спускают по пожарной лестнице. На улице их уже ждут медики, оказывая первую помощь пострадавшим прямо на месте.

Согласно официальным данным, в результате нападения на школу в Казани пострадали 18 человек. Погибли девять, большая часть из них - дети. По данному факту Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

"Следственным управлением по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье УК, предусматривающей ответственность за убийство двух и более лиц общественно опасным способом. По предварительной информации, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. Нападавший задержан. Его личность установлена. Это местный житель 2001 года рождения", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Предположительно, его зовут Ильназ Галявиев. Ему 19 лет. И он бывший ученик этой гимназии. После её окончания в 2017 году, он учился в университете на программиста. Недавно был отчислен с последнего курса из-за неуспеваемости. При этом преподаватели описывают его как тихого, спокойного молодого человека. Совсем недавно Галявиев завел себе страницу в соцсетях под ником "Бог", где писал посты следующего содержания.

"Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами... Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас", - говорится в его постах.

При этом врач, выдавший 28 апреля этого года Галявиеву справку, необходимую для покупки оружия, не заметил у него никаких отклонений. С этим документом молодой человек пошел в магазин и купил себе ружье. Предположительно, турецкий "Hatsan ESCORT". На рынке это один из самых дешевых автоматических дробовиков. С ним Галявиев и отправился в родную школу. Вот он весь в черном, с ружьем в руках идёт по улице, где на него почему-то никто не обращает внимание. Вот заходит в гимназию, почти сразу открывая огонь. А это уже момент его задержания сотрудниками МВД и Росгвардии.

Сейчас с Ильназом Галявиевым работают следователи. Спецгруппа центрального аппарата СК России уже прибыла в столицу Татарстана. 12 мая объявлено в республике днём траура. Но люди уже сегодня несут цветы к школе, где произошла трагедия. Импровизированный мемориал появился и в Москве, жители которой, как и вся страна, сегодня скорбят по погибшим.

Александр Панюшкин, Виктор Прокушев, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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