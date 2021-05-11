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Политолог прокомментировала заявление Толстого о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны

16:34
  • вторник
  • 11 мая 2021

Происходящее сейчас серьезно настораживает, заявила Наталья Еремина

Политолог Наталья Еремина рассказала, зачем Запад предпринимает попытки переписать историю Второй мировой войны.
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"Изменение публичного восприятия Второй мировой войны позволяет разным государствам найти свое место на международной арене, изменить свой статус, вычеркнуть из числа победителей советский народ и таким образом перекроить современные международные отношения", - сообщила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Так политолог прокомментировала слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о стремлении иностранных политиков исказить события Великой Отечественной войны.

Еремина также напомнила о принятой Европарламентом резолюции, приравнивающей СССР и нацистский режим в Германии. По мнению политолога, это лишний раз демонстрирует историческую и политическую безграмотность ее авторов, а также их сиюминутные политические интересы.

"В очередной раз вместо того, чтобы искать возможности для развития системы коллективной и неделимой безопасности, страны Запада стремятся создать ее исключительно для себя, за счет России и некоторых других государств. Именно это мы наблюдали перед Второй мировой войной. Поэтому происходящее сейчас серьезно настораживает", – пояснила она.

Президент России Владимир Путин 9 мая, выступая на Параде Победы на Красной площади, отметил, что в мире продолжаются попытки оправдать преступления нацистов, переписать историю и оправдать преступников.

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