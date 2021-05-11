Политолог прокомментировала заявление Толстого о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны

Происходящее сейчас серьезно настораживает, заявила Наталья Еремина
Политолог Наталья Еремина рассказала, зачем Запад предпринимает попытки переписать историю Второй мировой войны.
"Изменение публичного восприятия Второй мировой войны позволяет разным государствам найти свое место на международной арене, изменить свой статус, вычеркнуть из числа победителей советский народ и таким образом перекроить современные международные отношения", - сообщила доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.
Так политолог прокомментировала слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о стремлении иностранных политиков исказить события Великой Отечественной войны.
Еремина также напомнила о принятой Европарламентом резолюции, приравнивающей СССР и нацистский режим в Германии. По мнению политолога, это лишний раз демонстрирует историческую и политическую безграмотность ее авторов, а также их сиюминутные политические интересы.
"В очередной раз вместо того, чтобы искать возможности для развития системы коллективной и неделимой безопасности, страны Запада стремятся создать ее исключительно для себя, за счет России и некоторых других государств. Именно это мы наблюдали перед Второй мировой войной. Поэтому происходящее сейчас серьезно настораживает", – пояснила она.
Президент России Владимир Путин 9 мая, выступая на Параде Победы на Красной площади, отметил, что в мире продолжаются попытки оправдать преступления нацистов, переписать историю и оправдать преступников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram