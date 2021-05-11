СБУ оценила число российских военных у границ Украины

Ранее Минобороны России объявило о прекращении учений на Юге страны

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что у границы с Украиной и в Крыму находятся около 100 тысяч российских военнослужащих, а также танки, самолеты, боевые корабли и группы ракетных войск и артиллерии.

"Можем выделить пять основных оперативных направлений, но не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником России", - приводит слова руководителя СБУ интернет-издание "Левый берег".

В Министерстве обороны России ранее объяснили концентрацию войск в Южном военном округе учениями. Позже глава ведомства Сергей Шойгу объявил, что поставленные в ходе этих учений цели были достигнуты, так что войска возвращаются с Юга России обратно в части.

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