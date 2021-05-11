Москва и Афины готовы согласовать дату возобновления авиасообщения

Это должно произойти уже совсем скоро

Пресс-служба греческого министерства иностранных дел сообщила, что первый заместитель главы ведомства Мильтиадис Варвициотис провел видеоконференцию с министром транспорта России Виталием Савельвевым.

"Два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

В середине марта посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что ее страна готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам. До этого министр туризма Харис Теохарис сообщил, что Греция готова принять туристов по полному протоколу уже к лету,

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