Израиль намерен увеличить силу ударов по сектору Газа

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта.
"По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов по сектору Газа будут увеличены", - сказано в опубликованном в Twitter сообщении.
Минувшей ночью Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Палестинские радикалы выпустили в сторону еврейского государства 200 снарядов, военные в ответ атаковали более сотни целей на территории анклава.
Арабские телеканалы сообщили, что в результате обстрелов сектора Газа погибли 26 человек, свыше 120 получили ранения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram