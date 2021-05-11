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Израиль намерен увеличить силу ударов по сектору Газа

17:08
  • вторник
  • 11 мая 2021

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта.
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"По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов по сектору Газа будут увеличены", - сказано в опубликованном в Twitter сообщении.

Минувшей ночью Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Палестинские радикалы выпустили в сторону еврейского государства 200 снарядов, военные в ответ атаковали более сотни целей на территории анклава.

Арабские телеканалы сообщили, что в результате обстрелов сектора Газа погибли 26 человек, свыше 120 получили ранения.

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