Израиль намерен увеличить силу ударов по сектору Газа

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта.

"По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов по сектору Газа будут увеличены", - сказано в опубликованном в Twitter сообщении.

Минувшей ночью Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Палестинские радикалы выпустили в сторону еврейского государства 200 снарядов, военные в ответ атаковали более сотни целей на территории анклава.

Арабские телеканалы сообщили, что в результате обстрелов сектора Газа погибли 26 человек, свыше 120 получили ранения.

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