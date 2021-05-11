Россия высылает помощника военного атташе Румынии

Он должен покинуть страну в течение 72 часов
Министерство иностранных дел России во вторник объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии. Он должен покинуть страну в течение трех суток.
Как объяснили в ведомстве, это является ответом на недружественные действия Бухареста.
Ранее persona non grata в Румынии объявили помощника военного атташе России Алексея Гришаева. Сообщалось, что его действия "противоречат положениям Венской конвенции".
Москва тогда пообещала дать соразмерный ответ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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