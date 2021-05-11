ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия высылает помощника военного атташе Румынии

17:11
  • вторник
  • 11 мая 2021

Он должен покинуть страну в течение 72 часов

Министерство иностранных дел России во вторник объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии. Он должен покинуть страну в течение трех суток.
Дипломатический конфликт России с Западом набирает обороты

Как объяснили в ведомстве, это является ответом на недружественные действия Бухареста.

Ранее persona non grata в Румынии объявили помощника военного атташе России Алексея Гришаева. Сообщалось, что его действия "противоречат положениям Венской конвенции".

Москва тогда пообещала дать соразмерный ответ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Представительский автомобиль Румынии у здания МИД
Представительский автомобиль Румынии у здания МИД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.