Россия высылает помощника военного атташе Румынии

Он должен покинуть страну в течение 72 часов

Министерство иностранных дел России во вторник объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии. Он должен покинуть страну в течение трех суток.

Как объяснили в ведомстве, это является ответом на недружественные действия Бухареста.

Ранее persona non grata в Румынии объявили помощника военного атташе России Алексея Гришаева. Сообщалось, что его действия "противоречат положениям Венской конвенции".

Москва тогда пообещала дать соразмерный ответ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram