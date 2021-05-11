Турпоток в Крым в майские праздники установил рекорд

Это лучшие цифры за весь постсоветский период

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что за майские праздники полуостров принял более полумиллиона человек (520 тысяч) - это на 72% больше, чем в 2019 году.

"Турпоток в Крым за прошедшие майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период", - заметил Аксенов.

Он добавил, что доля автотуристов оказалась на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, всего же путешественников принимали порядка 700 официально зарегистрированных средств размещения. Средняя загрузка превысила 70%.

"Принимается весь комплекс необходимых мер для проведения успешного летнего курортного сезона", - подчеркнул глава Крыма.

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