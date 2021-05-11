Володин обвинил США в попытках навязать свою вакцину

Штаты превратили эту тему в политическую

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил в ходе общения с журналистами, что разработанная в российском центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутника V" становится предметом большой политики.

"США пытаются навязать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины. Не только нашу, но и, например, китайскую", - приводит слова председателя нижней палаты парламента ТАСС.

Володин также обратил внимание на то, что американцы "ставят блоки" российским научным разработкам.

Кроме того, спикер сообщил, что в Россию за прививкой "Спутником V" приезжает все больше иностранных парламентариев - в частности, из Германии.

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