ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин обвинил США в попытках навязать свою вакцину

17:38
  • вторник
  • 11 мая 2021

Штаты превратили эту тему в политическую

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил в ходе общения с журналистами, что разработанная в российском центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутника V" становится предметом большой политики.

Путин: российские вакцины надежны, как автомат Калашникова
Более 21 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в России

"США пытаются навязать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины. Не только нашу, но и, например, китайскую", - приводит слова председателя нижней палаты парламента ТАСС.

Володин также обратил внимание на то, что американцы "ставят блоки" российским научным разработкам.

Кроме того, спикер сообщил, что в Россию за прививкой "Спутником V" приезжает все больше иностранных парламентариев - в частности, из Германии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация в США
Вакцинация в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.