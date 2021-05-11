Бельгия решила начать выходить из карантина

Процесс запустится 9 июня
Как стало известно во вторник, правительственный Координационный совет Бельгии по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции принял решение начать выводить страну из жесткого карантина, который действует с октября 2020 года.
Процесс начнется 9 июня. В этот день вновь начнут работать бары, рестораны и кинотеатры. Они полгода находились в локдауне.
"Процесс поэтапной отмены карантина начнется с 9 июня, в этот день откроются бары, рестораны, кафе, театры и концертные залы", - сказано в заявлении совета, которое приводит ТАСС.
Согласно актуальным данным, с начала пандемии COVID-19 в Бельгии заболели чуть более миллиона человек, скончались 24583.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram