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Бельгия решила начать выходить из карантина

17:52
  • вторник
  • 11 мая 2021

Процесс запустится 9 июня

Как стало известно во вторник, правительственный Координационный совет Бельгии по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции принял решение начать выводить страну из жесткого карантина, который действует с октября 2020 года.
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Процесс начнется 9 июня. В этот день вновь начнут работать бары, рестораны и кинотеатры. Они полгода находились в локдауне.

"Процесс поэтапной отмены карантина начнется с 9 июня, в этот день откроются бары, рестораны, кафе, театры и концертные залы", - сказано в заявлении совета, которое приводит ТАСС.

Согласно актуальным данным, с начала пандемии COVID-19 в Бельгии заболели чуть более миллиона человек, скончались 24583.

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