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Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших в Казани

18:15
  • вторник
  • 11 мая 2021

Утром во вторник в школе №175 произошла стрельба

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал трагедию в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, передает РИА "Новости".
Что известно о подростке, устроившем стрельбу в казанской школе

Как сообщил глава Минздрава, пострадали 18 детей, восемь из них получили пулевые ранения, все они проходят лечение в детской клинической больнице.

Мурашко добавил, что двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром во вторник. В результате стрельбы погибли девять человек - семеро детей и двое взрослых. Возбуждено уголовное дело. Соболезнования в связи с трагедией родным погибших и пострадавших выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин. 12 мая в Татарстане объявлен траур.

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