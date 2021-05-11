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Мусульман не пустят в московские мечети на Ураза-байрам

18:55
  • вторник
  • 11 мая 2021

Молитва в Московской Соборной мечети пройдет без прихожан

Власти Москвы рассказали о проведении мероприятий в столице по случаю наступления 13 мая мусульманского праздника Ураза-байрам (праздник разговения) в условиях коронавируса.

Несмотря на поэтапное смягчение мер в Москве, ограничения сохраняются в отношении проведения публичных массовых мероприятий, предупредили в мэрии.

"Ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) верующим мусульманам рекомендуется провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей. В мечетях города, на прилегающих к ним территориях, а также на временных альтернативных площадках массовые коллективные богослужения проходить не будут", - говорится в сообщении пресс-службы московской мэрии.

Праздничное богослужение по случаю Ураза-байрам пройдет только в Московской Соборной мечети с участием духовных лиц и служителей, но без верующих.

Для удобства мусульман в столице утром 13 мая будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Ранее в Духовном управлении мусульман России призвали всех верующих в день праздника остаться в домах.

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Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам
Московская соборная мечеть
Московская соборная мечеть
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