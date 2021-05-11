Школьников пригласили на квесты про кибербезопасность и здоровое питание

Все квесты бесплатные

Онлайн-школа "Фоксфорд" совместно с "Лабораторией Касперского" проводят интерактивный квест по кибербезопасности "CyberFox 2021: защита от вирусов". Бесплатный квест разработан для школьников 1-11 классов. Принять участие в нем можно до 30 августа.

Как сообщили ТВЦ.RU организаторы проекта, в игровой форме участники квеста приобретут навыки по защите от киберугроз, защите от вирусов и кибермошенников, по сохранению данных, повторят правила безопасности в социальных сетях. Всем, кто пройдёт квест до конца, пообещали вручить призы.

Кроме этого, в рамках Года науки и технологий Российской Федерации, Дня космонавтики и 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина онлайн-школа "Фоксфорд" проводит федеральный бесплатный образовательный интерактивный квест о здоровом питании и здоровом образе жизни для школьников 1-8 классов "Миссия SpaceFox: вселенная в твоей тарелке". Проект доступен для регистрации и участия по ссылке https://foxford.ru/I/cGYH.

Данный проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и формирование полезных привычек для школьников 1-8 классов. Проект разработан в соответствии с задачами национального проекта "Демография" и федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Участники проекта после прохождении квеста получат бесплатные подарки.

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