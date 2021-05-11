ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьников пригласили на квесты про кибербезопасность и здоровое питание

18:44
  • вторник
  • 11 мая 2021

Все квесты бесплатные

Онлайн-школа "Фоксфорд" совместно с "Лабораторией Касперского" проводят интерактивный квест по кибербезопасности "CyberFox 2021: защита от вирусов". Бесплатный квест разработан для школьников 1-11 классов. Принять участие в нем можно до 30 августа.

Как сообщили ТВЦ.RU организаторы проекта, в игровой форме участники квеста приобретут навыки по защите от киберугроз, защите от вирусов и кибермошенников, по сохранению данных, повторят правила безопасности в социальных сетях. Всем, кто пройдёт квест до конца, пообещали вручить призы.

Кроме этого, в рамках Года науки и технологий Российской Федерации, Дня космонавтики и 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина онлайн-школа "Фоксфорд" проводит федеральный бесплатный образовательный интерактивный квест о здоровом питании и здоровом образе жизни для школьников 1-8 классов "Миссия SpaceFox: вселенная в твоей тарелке". Проект доступен для регистрации и участия по ссылке https://foxford.ru/I/cGYH.

Данный проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и формирование полезных привычек для школьников 1-8 классов. Проект разработан в соответствии с задачами национального проекта "Демография" и федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Участники проекта после прохождении квеста получат бесплатные подарки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Школьница за ноутбуком
Школьница за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.