Регистрацию в треке "Инфотехнологии" конкурса "Лидеры России" продлили до 17 мая

Подать заявку можно на сайте проекта

До 17 мая продолжится регистрация на трек "Информационные технологии" четвертого конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Заявочная кампания проходит на сайте ЛидерыРоссии.рф и завершится 17 мая в 23.59 по московскому времени.

Куратор трека "Информационные технологии" - Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Конкурс "Лидеры России" - открытый конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Он реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" по поручению Президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы.

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