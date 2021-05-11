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Моди не приедет на саммит G7

18:45
  • вторник
  • 11 мая 2021

Из-за ситуации с коронавирусом в Индии

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что премьер-министр страны Нарендра Моди не сможет лично присутствовать на саммите Группы семи (G7) в Великобритании. Его туда пригласили в качестве гостя.
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"В связи с ситуацией с коронавирусом было решено, что премьер-министр лично не посетит саммит", - приводит заявление ведомства агентство ANI.

Встреча пройдет в курортном городке Карбис-Бэй с 11 по 13 июня.

В настоящее время Индия занимает второе место в мире по общему числу заразившихся COVID-19 и третье - по числу летальных исходов. С 1 марта в стране фиксируется устойчивый рост количества инфицированных. Всего таковых - 22992517.

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