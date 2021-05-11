Мэр Орла сообщил об уголовном деле против него

Речь о статье "Халатность"
В отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом он сам рассказал РИА "Новости".
По словам Парахина, речь идет о технической ошибке при составлении проектно-сметной документации на строительство дороги в Орловском районе.
"Уверен, что следствие во всем разберется", - добавил мэр.
Прокуратура пока официальных комментариев не давала. СМИ писали, что Парахина подозревают в строительстве "дороги к собственному дому" вместо той, что указана в документах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram