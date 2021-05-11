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СБУ заподозрила Медведчука в передаче секретных данных

19:07
  • вторник
  • 11 мая 2021

Предназначались они, считают в Киеве, спецслужбам России

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук подозревается в передаче секретные данных находившемуся в России депутату Рады Тарасу Козаку.
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Данные, уточнил Баканов, касались дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. "Этот эпизод случился в августе 2020 года", - приводит слова главы СБУ ТАСС.

Сведения, по мнению украинской стороны, предназначались спецслужбам России.

Ранее во вторник стало известно, что СБУ провела обыски в доме Медведчука.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука. Это связано с расследованием уголовного дела о "финансировании терроризма".

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