"Страшная трагедия": Матвиенко - о стрельбе в казанской школе

Преступник должен понести самое суровое наказание

Устроивший стрельбу в школе №175 в Казани должен понести самое суровое наказание, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Те, кто совершил это преступление, поднял руку на жизнь и здоровье детей, это нелюди, чудовищные преступники", - добавила председатель верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Она отметила, что для обеспечения безопасности российских школьников в последнее время делалось многое, но все же власть и общество "должны извлечь уроки из страшной трагедии".

Утром во вторник бывший ученик школы №175 устроил в учебном заведении стрельбу из ружья. Девять человек, семеро из которых - дети, погибли, 21 человек получил ранения. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

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