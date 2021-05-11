ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Страшная трагедия": Матвиенко - о стрельбе в казанской школе

19:23
  • вторник
  • 11 мая 2021

Преступник должен понести самое суровое наказание

Устроивший стрельбу в школе №175 в Казани должен понести самое суровое наказание, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших в Казани

"Те, кто совершил это преступление, поднял руку на жизнь и здоровье детей, это нелюди, чудовищные преступники", - добавила председатель верхней палаты парламента (цитата по ТАСС).

Она отметила, что для обеспечения безопасности российских школьников в последнее время делалось многое, но все же власть и общество "должны извлечь уроки из страшной трагедии".

Утром во вторник бывший ученик школы №175 устроил в учебном заведении стрельбу из ружья. Девять человек, семеро из которых - дети, погибли, 21 человек получил ранения. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Цветы у здания школы в Казани, где произошла стрельба
Цветы у здания школы в Казани, где произошла стрельба
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.