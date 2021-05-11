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Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области медицины

19:34
  • вторник
  • 11 мая 2021

Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 50 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма и премии города в области медицины за 2020 год. По его словам, в прошлом году на премию было подано рекордное количество заявок - 95.

"2020 год, за который мы, собственно, вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарный. И этот неординарный год потребовал неординарных решений. Поэтому все здравоохранение Москвы работало в таком инновационном режиме, режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в 2020 году медикам приходилось принимать сложные решения в сжатые сроки. Собянин выразил отдельные слова благодарности клиническому комитету Москвы, который, по его словам, взял на себя основную тяжесть таких решений, главным врачам, врачам-специалистам, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Неслучайно одна из премий, которую мы присудили, посвящается организации лучевой диагностики COVID-19. Казалось бы, что это локальная история, но на самом деле она вылилась в центральное звено маршрутизации всех пациентов и организации не только нормальной диагностики, но и распределения больных между стационарами, амбулаторным лечением, что позволило сбалансировать вообще всю систему, сделать ее устойчивой, понятной, прогнозируемой, обеспечило нормальное функционирование плановой медицины и адекватное назначение тех или иных методов лечения больных", - добавил Сергей Собянин.

Мэр также напомнил, что в Москве была применена система телемедицины, искусственного интеллекта, были созданы мощные КТ-центры. Помимо борьбы с коронавирусом, область здравоохранения продолжала совершенствоваться, отметил Собянин.

"Буквально сегодня мы приняли решение о дополнительном выделении средств для более ускоренной модернизации амбулаторного звена. Выделены дополнительные ресурсы для обеспечения программы строительства новых стационаров Москвы, модернизации, закупки нового оборудования", - рассказал Собянин.

Лауреатами премии города в области медицины за 2020 год стали представители 17 медицинских организаций, в том числе 10 городских, пять федеральных и две частных. Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 50 человек.

В частности, за разработку и реализацию Стратегии мобилизации научно-практического потенциала и ресурсов столичной службы лучевой диагностики для оптимальной работы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 дипломом лауреата Премии города Москвы 2020 года в области медицины награждены Валерия Чернина и Игорь Шулькин.

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