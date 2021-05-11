Эксперты определили любимый чай россиян

Травяной оказался не очень популярен
Коммуникационное агентство "Р.И.М. ПН" провело опрос и выяснило, какой чай предпочитают россияне.
Оказалось, что среди мужчин наиболее востребован классический черный. Также отмечается, что женщины и молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитают зеленый чайй , особенно ароматизированные купажи.
Кроме того, стало известно, что чай пьют 97% российских граждан, две трети - ежедневно. Основными критериями выбора этого продукта являются сорт и вкус.
Вместе с тем травяной чай любимым назвали лишь 19% респондентов, пишет РИА "Новости".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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