Тележурналист Попов обсудил с ректором МГУ вопрос сохранения культурного наследия

Он предложил усилить контроль за состоянием объектов культурного наследия

Тележурналист Евгений Попов обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничим необходимость усиления контроля за состоянием объектов культурного наследия в масштабах страны. По его словам, необходимо рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в ответ заявил, что вопрос сохранения объектов культурного наследия – один из значимых для формирования национальной идентичности и памяти об историческом прошлом нашей страны, поэтому в этой сфере необходим тщательный контроль. Собственники исторических зданий должны понимать, что поддержка их в приемлемом состоянии – это не только значительные затраты, но и серьезная ответственность, отметил Садовничий.

Также на встрече обсуждались перспективы строительства большого научного кластера на территории МГУ, передает АГН "Москва". Кроме того, совместно с представителями департамента культурного наследия Москвы Евгений Попов осмотрел ряд аудиторий, где проводится капремонт. "Представители контролирующих структур подчеркнули, что оригинальные предметы мебели и интерьера не были утрачены, а за нарушение культуры проведения производственных работ подрядчик оштрафован на 100 тысяч рублей", - пояснил он.

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