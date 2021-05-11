ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тележурналист Попов обсудил с ректором МГУ вопрос сохранения культурного наследия

19:51
  • вторник
  • 11 мая 2021

Он предложил усилить контроль за состоянием объектов культурного наследия

Тележурналист Евгений Попов обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничим необходимость усиления контроля за состоянием объектов культурного наследия в масштабах страны. По его словам, необходимо рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия.

Ректор МГУ Виктор Садовничий в ответ заявил, что вопрос сохранения объектов культурного наследия – один из значимых для формирования национальной идентичности и памяти об историческом прошлом нашей страны, поэтому в этой сфере необходим тщательный контроль. Собственники исторических зданий должны понимать, что поддержка их в приемлемом состоянии – это не только значительные затраты, но и серьезная ответственность, отметил Садовничий.

Также на встрече обсуждались перспективы строительства большого научного кластера на территории МГУ, передает АГН "Москва". Кроме того, совместно с представителями департамента культурного наследия Москвы Евгений Попов осмотрел ряд аудиторий, где проводится капремонт. "Представители контролирующих структур подчеркнули, что оригинальные предметы мебели и интерьера не были утрачены, а за нарушение культуры проведения производственных работ подрядчик оштрафован на 100 тысяч рублей", - пояснил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Евгений Попов
Евгений Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.