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Генсек ООН назвал стрельбу в Казани актом неоправданной жестокости

19:54
  • вторник
  • 11 мая 2021

Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генсек Антониу Гутерриш глубоко огорчен сообщениями о стрельбе в школе №175 в Казани, в результате которой погибли девять человек - из них семеро детей.
Что известно о подростке, устроившем стрельбу в казанской школе

"Он глубоко осуждает этот акт неоправданной жестокости и выражает искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу", - приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Трагедия произошла утром во вторник. Стрельбу устроил бывший ученик школы Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Он задержан, возбуждено уголовное дело. На допросе Галявиев заявил, что считает себя "богом" и "всех ненавидит".

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