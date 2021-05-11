Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Екатеринбурге

Есть пострадавшие

В центре Екатеринбурга в результате аварии машина вылетела на тротуар с пешеходами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД. Инцидент произошел на улице Ленина.

"Пострадали пятеро взрослых и двое детей", - уточняется в сообщении.

Согласно предварительным данным, автомобиль выехал на красный свет светофора, после чего столкнулся с другим транспортным средством. От удара машину вынесло на тротуар.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

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