Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Екатеринбурге

Есть пострадавшие
В центре Екатеринбурга в результате аварии машина вылетела на тротуар с пешеходами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД. Инцидент произошел на улице Ленина.
"Пострадали пятеро взрослых и двое детей", - уточняется в сообщении.
Согласно предварительным данным, автомобиль выехал на красный свет светофора, после чего столкнулся с другим транспортным средством. От удара машину вынесло на тротуар.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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