Володин заявил о необходимости обсудить запрет анонимности в интернете

Это снизит объем контента, пропагандирующего насилие

После случившейся утром во вторник стрельбы в казанской школе №175 спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсуждать предложения об уходе от анонимности в интернете.

"Что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Также Володин предложил ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок. Кроме того, необходимо, по словам спикера, разработать порядок, препятствующий получению оружия людьми с неустойчивой психикой.

Стрельбу в школе в Казани устроил ее бывший ученик - 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, 21 человек ранен. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело, преступнику грозит пожизненное заключение.

Также стало известно, что Галявиев заложил бомбу в школьной раздевалке. Самодельное устройство сработало, когда поблизости никого не было.

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