Информация о взрыве в казанской школе подтвердилась

Преступник взорвал самодельное взрывное устройство при входе в школу

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что в казанской школе, где утром во вторник 19-летний подросток расстрелял детей, взорвалась бомба.

"Было заложено устройство нападавшим", - сообщила Кузнецова изданию "RT на русском". По ее словам, детей в этой части здания в момент взрыва не было.

В школьной раздевалке обвалились стены, там висят оголенные провода от проводки. "Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови", - заявила Кузнецова.

В Следственном комитете России позже уточнили слова Анны Кузнецовой.

"На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено", - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

О взрыве ранее сообщали очевидцы и представитель экстренных служб. "Наблюдается сильный дым", - говорил собеседник РИА Новости.

В результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей. Пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.

Видео: что известно о подростке, устроившем стрельбу в казанской школе

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