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Главредом одной из главных американских газет впервые стала женщина

20:48
  • вторник
  • 11 мая 2021

Прежде Салли Базби возглавляла Associated Press

Американская газета The Washington Post сообщила о смене главного редактора - им впервые в истории издания стала женщина. Это Салли Базби, с 2017 года возглавлявшая агентство Associated Press.
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"У Салли Базби выдающийся список достижений и невероятно богатый опыт в руководстве международной новостной организацией", - отметил исполнительный директор The Washington Post Фред Райан.

Сама Базби заявила, что считает честью возглавить "эту невероятную группу журналистов". К работе она приступит 1 июня.

The Washington Post была основана в 1877 году, газета выходит ежедневно. На ее счету 69 Пулицеровских премий.

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