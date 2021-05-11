Никас Сафронов стал народным художником России

"За большие заслуги в области изобразительного искусства"

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации указу президента России Владимира Путина, академик Российской академии художеств Никас Сафронов удостоен звания народного художника страны.

Присвоено это звание с формулировкой "За большие заслуги в области изобразительного искусства". Народными художникам, помимо Сафронова, стали также Владимир Гориславцев, Чингиз Шенхоров, Тан Еникеев и Сергей Элоян.

Кроме того, обладателями Ордена дружбы стали академик Российской академии художеств Константин Худяков и кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Александр Муратов. Замдиректора по научно-просветительской работе Государственного музея Пушкина Елене Потеминой присуждена медаль Пушкина.

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