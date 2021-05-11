Соболезнования семьям погибших в Казани приходят со всего мира

Людей потрясло чудовищное нападение на школьников

Соболезнования в связи с трагедией в Казани родным погибших и пострадавших выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, главы Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Слова сочувствия высказал Евросоюз и посольство США в России. Сейчас в республике работают представители МЧС, на помощь врачам спецбортом из Москвы прибыли более 30 специалистов.

Обо всех ужасах, которые сегодня пережили эти второклассники, они рассказывают, вспоминая мельчайшие детали. Как услышали взрыв, как решили бежать через окно. Сломанная лодыжка и ссадины заживут - главное, остались живы. Вместе с президентом Татарстана обход палат проводят министр просвещения и глава Минздрава. В детской республиканской клинической больнице сейчас находятся 18 детей. Шестеро - в реанимации, двое - в крайне тяжёлом состоянии. Остальные пострадавшие приходят в себя в палатах интенсивной терапии. Рядом находятся родители и психологи. Состояние пострадавших - на контроле у медиков. В случае необходимости пациентов готовы перевезти в столицу.

"Сейчас решение по транспортировке будет решаться в зависимости от стабильности пациентов. Это требует оценки очень тщательной, потому что взлёт-посадка - это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. С учётом того, что была кровопотеря", - заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В Казани сейчас работают 39 специалистов из Москвы. В их числе высококвалифицированные медики, а также опытные психологи. Михаил Мурашко, который сегодня прилетел спецбортом МЧС в Казань, подчёркивает: всех необходимых лекарств хватает, аппараты жизнеобеспечения - в достатке. Врачи делают всё необходимое. О том, в каком объёме помощь оказывается на месте, министр здравоохранения лично докладывает Владимиру Путину. Трагедия - тема совещания вице-премьеров с Михаилом Мишустиным. Оно сегодня началось с минуты молчания.

"Татьяна Алексеевна, надо помочь, конечно, и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую. Пожалуйста, доложите, что сделано и какая сейчас ситуация", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Республика обеспечена всем необходимым, но, тем не менее, мы с ними находимся на связи. Любая помощь и любое содействие будет оказано. Я имею в виду, в первую очередь, медицинские специалисты, лекарства, оборудование. Ранения тяжёлые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям. Именно такие и направляются сейчас в республику", - заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Массовое убийство в казанской школе изменило сегодня и повестку заседания Госдумы. Депутаты чтят память погибших минутой молчания. Слово берет спикер Вячеслав Володин.

"Говорят, что мы в вопросах экстремизма, в вопросах предотвращения разного рода вовлечения детей в противоправную деятельность слишком жёсткие меры наказания вводим. Но, как жизнь показывает, опять молодые люди… И всё то, что происходит, как правило, с использованием интернета. Здесь правильно было бы посмотреть на эти вопросы, ну и на вопросы, связанные с оборотом оружия. Президент Владимир Путин дал соответствующее поручение в этой части. Давайте поддержим нашего президента и сделаем со своей стороны всё для того, чтобы, ещё раз подчеркну, такого больше не повторялось!" – заявил Володин.

Новое положение о гражданском обороте оружия проработают в Росгвардии. Владимир Путин дал личное поручение руководителю ведомства Виктору Золотову. Министерство просвещения уже направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Трагедия в казанской школе - сегодня тема номер один для всех лидеров думских фракций.

"Большой стресс и в стране... Этот теракт и попытка запугать общество продолжается", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы сто раз говорили: прекратите давать информацию о расстрелах в школах. Это действует, как это назвать… провоцирующе! Другое слово ещё есть! Подстрекательство! Берут пример! Обезьянничают!" – уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Потому что эти уже взрослые оболтусы… Это взрослый человек! Он прекрасно знает, что он будет жить, он будет сидеть в тюрьме. Он же не отдаёт отчёт в том, что он лишает жизни своих одноклассников, учителей. Он знает, что самое главное - его за это не расстреляют. А если будет смертная казнь, то я думаю, что многие немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать своих одноклассников", - заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

В Совете Федерации ответили - снимать мораторий на смертную казнь не планируют. Трагедию в Казани глубоко к сердцу приняли все россияне. Стихийные мемориалы в память о погибших сегодня возникли во многих городах.

В столице целый день несут цветы к представительству Татарстана.

"Страшная беда. Погибли дети… Много пострадавших. Хочется выразить глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким. Те, кто совершил это преступление, кто поднял руку на детей - это нелюди! Это чудовищные преступники, которые должны понести самое суровое наказание!" – заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Сергей Собянин. Телеграмма со словами поддержки опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

"Потрясён чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вместе с Россией скорбит весь мир. Соболезнования семьям погибших выразили страны Евросоюза и США.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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