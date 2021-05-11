Путин наградил Аксенова орденом Александра Невского

Глава Крыма отмечен за большой вклад в социально-экономическое развитие региона

Глава Республики Крым Сергей Аксенов награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие региона. Соответствующий указ президента опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Аксенов возглавляет регион с марта 2014 года. За это время в Крыму реализованы проекты в социальной, экономической, туристической сфере на сотни миллиардов рублей.

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