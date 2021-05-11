Стали известны подробности стрельбы в школе в Казани

Вооруженный подросток устроил беспорядочную стрельбу в школе

Семеро детей и двое взрослых стали жертвами стрельбы в Татарстане. 18 учеников казанской гимназии госпитализированы, в том числе с огнестрельными ранениями, двое в крайне тяжелом состоянии. Стрельбу в школьном здании сегодня утром открыл 19-летний юноша, который ранее учился в этой гимназии. Завтра в республике объявлен траур.

На этих кадрах, снятых очевидцами из соседнего дома, предположительно, зафиксированы первые минуты трагедии. На видео слышны крики. Выстрелы. Видно, как дети и учителя, чьи классы находятся на первом этаже, вылезают из окон и бегут через футбольное поле. Подальше от школы, где в этот момент продолжается стрельба.

Детям помогают перебраться через забор очевидцы. В этот момент к главному входу школы уже приезжают первые наряды полиции и Росгвардии. Вахтер, которая дежурила на входе в гимназию, успевает нажать тревожную кнопку. Туда же бегут и родители детей. Большинство живет неподалеку.

Полицейского оцепления ещё нет. И кое-кому из родителей удается проникнуть на территорию школы в поисках своих детей. Со двора она выглядит вот так. Разбитые окна. Осколки рам и стёкол на асфальте. А это уже кадры, сделанные внутри гимназии.

В момент нападения в здании находилось около 800 человек. Услышав взрыв и выстрелы, многие успели выбежать на улицу. Те, у кого такой возможности не было, закрылись в классах. Вот как эти страшные минуты описывают очевидцы.

"Это было уже к концу второго урока. Это был уже 10-й час", - рассказал учитель русского языка и литературы Роман Гузенфельд.

- Сначала мы услышали, что кто-то стреляет и потом мы около двери встали. Потом взорвалась бомба. Все парты подпрыгнули. - К нам в класс забежала учительница и быстро закрыла класс. Потом она объяснила, что произошло. То, что в школу зашли люди с дробовиком. Потом директор по громкой связи объявила, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо. Мы закрылись. Сели в угол класса. У многих детей была истерика. Послышались 13-15 выстрелов. Потом минут через двадцать, может даже меньше, к нам начали стучаться в кабинет. Оказалось, что это полиция и нас вывели.

Детей эвакуируют оперативно. Часть выводят через запасные выходы. Кого-то спускают по пожарной лестнице. На улице их уже ждут медики, оказывая первую помощь пострадавшим.

Согласно официальным данным, в результате нападения на школу в Казани пострадал 21 человек. Среди погибших - два педагога. Это преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и её старшая коллега, 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Остальные жертвы - это дети. По данному факту Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

"Следственным управлением по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье УК, предусматривающей ответственность за убийство двух и более лиц общеопасным способом. По предварительной информации, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. Нападавший задержан. Его личность установлена. Это местный житель 2001 года рождения", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Предположительно, его зовут Ильназ Галявиев. Ему 19 лет. Он бывший ученик этой гимназии. Окончив 9 классов в 2017 году, он поступил в колледж на программиста, откуда недавно был отчислен из-за неуспеваемости. При этом преподаватели описывают его как тихого, спокойного молодого человека. Хотя по кадрам допроса этого, конечно, не скажешь.

- Я родился богом... Просто осознал я это. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал...А летом у меня начал пробуждаться монстр. Я начал всех... ненавидеть.

При этом врач, выдавший 28 апреля этого года Галявиеву справку, необходимую для покупки оружия, не заметил у него никаких отклонений. С этим документом молодой человек пошел в магазин и купил себе ружье. Предположительно, турецкий "Hatsan ESCORT". На рынке это один из самых дешевых автоматических дробовиков. Кстати, точно такое же оружие использовал и Владислав Росляков, расстрелявший студентов Керченского политехнического колледжа в 2018 году. И вот спустя три года новая трагедия с идентичным ружьём. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, его Ильназ Гулявиев даже не пытался прятать. Вот он весь в черном, с дробовиком в руках идёт по улице, где на него почему-то никто не обращает внимания. Вот заходит в гимназию, почти сразу открывая огонь. А это уже момент его задержания сотрудниками МВД и Росгвардии.

Сейчас с Ильназом Галявиевым работают следователи. Спецгруппа центрального аппарата СК уже прибыла в столицу Татарстана. 12 мая объявлено в республике днём траура, но люди уже сегодня несут цветы к школе, где произошла трагедия

Александр Панюшкин, Виктор Прокушев, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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