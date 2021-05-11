В Черное море зашел патрульный корабль Франции

За ним начато слежение

В Национальном центре управления обороной сообщили, что в Черное море зашел патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Франции.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению", - приводит РИА "Новости" сообщение НЦУО.

Ранее (в январе) в черноморской акватории оказались два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО это объяснили "наращиванием военной мощи" России. В марте в эти воды также заходили американский крейсер "Монтерей" и эсминец "Томас Хаднер".

Как неоднократно подчеркивала Москва, стабильности присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует.

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