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В Черное море зашел патрульный корабль Франции

21:33
  • вторник
  • 11 мая 2021

За ним начато слежение

В Национальном центре управления обороной сообщили, что в Черное море зашел патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Франции.
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"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению", - приводит РИА "Новости" сообщение НЦУО.

Ранее (в январе) в черноморской акватории оказались два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО это объяснили "наращиванием военной мощи" России. В марте в эти воды также заходили американский крейсер "Монтерей" и эсминец "Томас Хаднер".

Как неоднократно подчеркивала Москва, стабильности присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует.

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