В МИД России призвали Израиль и Палестину к сдержанности

Россия глубоко озабочена эскалацией напряженности в регионе

Россия глубоко озабочена эскалацией напряженности в Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Москва призывает Израиль и Палестину к сдержанности. Об этом заявили в МИД России.

Ситуация в регионе накаляется с каждым часом. Израильские ВВС и артиллерия наносят удары по объектам в секторе Газа. В результате ракетной атаки в самой Газе рухнуло 12-этажное здание. Палестинцы сообщают о росте числа погибших, включая детей. В ответ движение ХАМАС наносит ракетные удары по югу израильской территории. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве.

Армия Израиля сообщает, что развёрнуты дополнительные установки системы ПРО "Железный купол", которые перехватывают ракеты. Однако по меньшей мере двое израильтян уже погибли, есть раненые. Всего по еврейской территории за сутки выпущено около 600 снарядов.

Конфликт резко обострился накануне после массовых столкновений палестинцев с израильскими силовиками на Храмовой горе в Иерусалиме. Этому предшествовало выселение нескольких арабских семей из восточной части города, передает "ТВ Центр".

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