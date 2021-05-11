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В чемпионате Англии по футболу досрочно определился победитель

22:53
  • вторник
  • 11 мая 2021

"Манчестер Юнайтед" уже не сможет догнать соседей

В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Лестеру" со счетом 1:2. Это означает, что другая команда из Манчестера - "Манчестер Сити" - досрочно стала чемпионом страны.
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Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают "Юнайтед" на 10 очков, при этом обоим клубам осталось сыграть в турнире три встречи.

Это седьмой титул чемпиона Англии для "Манчестер Сити" и третий под руководством Гвардиолы. Предыдущие два были добыты в сезонах-2017/18 и 2018/19.

По количеству побед в английских чемпионатах "Манчестер Сити" сравнялся с "Астон Виллой". Больше только у "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуля" (19), "Арсенала" (13) и "Эвертона" (9).

29 мая "Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов. Их соперником станет лондонский "Челси".

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