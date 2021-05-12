Какие меры необходимы после трагедии в Казани: мнение эксперта

Нужно усилить мониторинг соцсетей и ужесточить правила владения оружием

Какие меры по контролю за оборотом оружия примут после трагедии в Казани? Будет ли введён запрет на его продажу? И какие ещё шаги необходимо принять для предотвращения подобных преступлений?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Прежде всего, необходимо ужесточение лицензионно-разрешительной системы. Потенциальный обладатель любого оружия, включая охотничье, должен пройти многоступенчатую систему подтверждений. Речь касается не только медицинских показателей. Если человек хочет приобрести охотничье оружие, он должен быть членом охотколлектива, либо предоставить какие-то документы из охотхозяйства. Это тоже должно быть фильтром, прежде чем человек может получить лицензию. Я бы еще предложил усилить мониторинг соцсетей, чтобы потенциальные "Брейвики" выявлялись на самых ранних этапах", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram